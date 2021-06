Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben in Europa im Rekordsommer 2003 rund 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Für Deutschland wurden etwa 7.000 Hitzetote geschätzt. Studien zufolge kam es auch in nachfolgenden Hitzewellen wie 2010 oder 2018 zu überdurchschnittlich vielen Hitzetoten.