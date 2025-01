Sturm Éowyn fegt über Irland und Teile Großbritanniens

Sturm Éowyn wütet mit Rekordwindgeschwindigkeiten in Irland und Teilen von Großbritannien . In Irland seien mehr als 560.000 Gebäude ohne Strom, meldeten irische Medien am Freitagmorgen. In der Hafenstadt Foynes wurden Windböen mit einer Geschwindigkeit von 183 Kilometern pro Stunde gemessen - höher war der Wert nie seit Beginn der Datenerfassung. Am Flughafen Dublin wurden mehr als 200 Flüge gestrichen, in weiten Teilen des Landes steht auch der Bahnverkehr still.