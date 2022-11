Auf nationaler Ebene wurde in Österreich, der Schweiz und Frankreich bisher kein so warmer Oktober gemessen, das galt auch für große Teilen Italiens und Spaniens. In Deutschland gehen die Meteorologen nach aktuellem Stand von einem Durchschnittswert von 12,5 Grad aus - das entspricht dem Rekordwert aus dem Jahr 2001 und damit war nur ein Oktober so warm wie in diesem Jahr.