In den kommenden Tagen werden in Nordrhein-Westfalen Gewitter sowie Sturm- und Orkanböen erwartet. Zudem wird bei milden Temperaturen von bis zu 14 Grad mit viel Regen gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Mittwoch soll es demnach tagsüber stürmisch und regnerisch werden mit Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad. In der Nacht wird vor einem schweren Sturm, im Bergland vor einem Orkan gewarnt. Im Norden kann es laut DWD auch zu Gewittern kommen. Auch der Donnerstag wird stürmisch mit teilweise orkanartigen Böen.



Landesweit soll am Donnerstag die Schule ausfallen. Das bestätigte das Schulministerium gegenüber ZDFheute.