Die Temperaturen bleiben noch auf Sommerkurs - vor allen Dingen in Süddeutschland: Dort sind Werte bis oder sogar knapp über 25 Grad möglich. In Norddeutschland bleibt es kühler, wobei am Ostersonntag die Temperaturen selbst an der See auf immerhin 16 Grad steigen. Am Ostermontag ändert sich das Wetter. Da kommt eine Kaltfront heran, es gibt einige Regenschauer auch mal kurze Gewitter und die Höchsttemperaturen liegen deutschlandweit nur noch zwischen zehn und 20 Grad.