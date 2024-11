Regen, Sturm, Schnee: So wird das Wetter mit Tief "Pauline"

"Nach dem ruhigen Hochdruckwetter der letzten Wochen wird die kommende deutlich turbulenter", sagt ZDF-Wetterexperte Klaus Leßmann. "Schon am Sonntag nimmt der Wind zu und Regen kommt auf." Am Montag dann werde aus dem Regen oberhalb von 600 Metern Schnee - und am Dienstag aus dem stürmischen Wind an einigen Orten ein Orkan.