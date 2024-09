Wetteraussichten: Erster Schnee - Dauerregen steht bevor

In den bayerischen Alpen gibt es den ersten Schnee: In der Nacht fielen in höheren Lagen mehrere Zentimeter. Aber auch unterhalb von 2.000 Metern Höhe schneite es, etwa am Brauneck bei Lenggries. In den kommenden Tagen kann es auf über 1.500 Metern Höhe bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher