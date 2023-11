Wintereinbruch: Schnee in Deutschland, Chaos in Osteuropa

In einigen Regionen Europas hat der Winter endgültig begonnen. Vielerorts kam es zu Einschränkungen und Unfällen. Auch in Deutschland hat es geschneit.

Schnee in Deutschland, Chaos in Osteuropa

Am Wochenende fiel in einigen Teilen Deutschlands Schnee. Quelle: dpa

In einigen Bundesländern hat es am Wochenende und Montag zum Teil kräftig geschneit. Es ist der Beginn des diesjährigen Winters, denn auch in den kommenden Tagen bleibt es weiterhin kalt - Schnee, Sturm und Glätte inklusive.

Es wird grau und wohl auch nass. Bis ins Flachland kann es in einigen Regionen bis zu 10 Zentimetern Neuschnee geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 7 Grad. 27.11.2023 | 3:27 min

Glatte Straßen führen zu Unfällen

In weiten Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen zum Wochenstart rund um den Gefrierpunkt. Je nach Höhenlage wechseln sich Schnee und Regen ab. Örtliche Behörden, der Deutsche Wetterdienst und der ADAC warnen vor Glätte.

Der Winter naht. Viele Autofahrer müssen sich auf erschwerte Bedingungen einstellen. Welche Vorkehrungen sollte man treffen? 16.10.2023 | 4:35 min

Am Wochenende hatte es wegen Schneematsch und glatten Straßen bereits zahlreiche Unfälle in Deutschland gegeben. Am Sonntag war ein Autofahrer in Sachsen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. In Hessen rutschte ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Man muss sich auf ausgesprochen winterliches Wetter einstellen, denn der Regen dürfte im Laufe der kommenden Tage vermehrt zu Schnee werden:

Wettervorhersage: Schnee und Sturmböen

Besonders kräftig dürfte es in Hessen und Rheinland-Pfalz schneien. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Schneefällen über 400 Meter. In der Nacht auf Montag ist in Thüringen und Sachsen-Anhalt Neuschnee gefallen. Laut DWD könnte bis Dienstag in den Bergen bis zu 25 Zentimeter Schnee dazukommen.

Auch in anderen Bundesländern muss in höheren Lagen mit Schnee gerechnet werden - besonders in den zentralen Mittelgebirgen, teilt der DWD mit und warnt vor schweren Sturmböen im Hochschwarzwald.

Bis auf weiteres, vielleicht Ende kommender Woche wintert es sich bei uns ein. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt wochenlang winterlich bliebe. Vorerst aber schon. Dr. Katja Horneffer, Meteorologin der ZDF-Wetterredaktion

Schnee in der Ukraine - Krim besonders betroffen

Besonders stark ist Osteuropa vom plötzlichen Wintereinbruch getroffen worden. Große Teile der Schwarzmeerküste der Ukraine sind am Sonntag von Schnee erfasst und lahmgelegt worden. Rund um die Hafenstadt Odessa brachten Schneestürme den Straßenverkehr zum Erliegen. In Odessa wurde für Montag der Schulunterricht auf Videokonferenzen umgeschaltet.

Auch auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim wurden vielerorts Schulen und Behörden für Montag geschlossen. In Ewpatorija sorgte der Schneesturm für einen massiven Stromausfall, der knapp 40.000 Menschen in ungeheizte Dunkelheit stürzte, wie die russische Agentur Tass berichtet. Mehrere Altenheime seien evakuiert worden.

Russische Drohnenangriffe auf Kiew, ein harter Stellungskrieg im Donbass – Die Ukraine verteidigt sich mit schwindender Munition und fürchtet einen weiteren Winter ohne Strom. 26.11.2023 | 1:33 min

Wintereinbruch in Rumänien und Bulgarien

Schneestürme haben am Sonntag auch im Osten Rumäniens für Chaos gesorgt. In rund 200 Ortschaften fiel der Strom aus, rund 250.000 Menschen waren betroffen. Der Hafen Constanta und alle anderen Häfen am rumänischen Schwarzen Meer stellten den Betrieb ein.

Bei Schneechaos mit starken Winden mussten am Wochenende in Bulgarien mehr als 1.000 Orte ohne Strom auskommen. Auch in der Hauptstadt Sofia wurde die Stromversorgung in einigen Stadtteilen unterbrochen. Ein Mann starb in Folge der Kälte. Von den für November ungewöhnlich intensiven Schneefällen und Verwehungen war der Nordosten von Bulgarien am stärksten betroffen. Vier Regionen riefen den Notstand aus.

Ungewöhnlich starke Schneestürme und Kälte haben in Teilen Osteuropas das öffentliche Leben lahm gelegt. Hunderttausende Menschen wurden von der Stromversorgung abgeschnitten. 27.11.2023 | 0:25 min

Kälte kommt aus Skandinavien

Grund für die plötzliche Kältewelle sind die Temperaturen in Skandinavien. Dort lagen in der vergangenen Nacht die Temperaturen teilweise unter minus 30 Grad Celsius. Auch die Tageshöchstwerte liegen zum Teil unterhalb von minus 20 Grad Celsius. Ein Grund sei die Lage der Hochs und Tiefs, erklärt ZDF-Wetterexpertin, Katja Horneffer.

Wenn die Druckkonstellationen über Europa eine Nordströmung oder Nordostströmung über Deutschland bedingen, ist die Bahn frei für eisige Kälte aus Nordeuropa. Dr. Katja Horneffer, Meteorologin der ZDF-Wetterredaktion

Dann sei ein Wintereinbruch erstmal nicht so ungewöhnlich. Wenn die Kälte erst in Osteuropa angekommen ist und ein Tief mit Feuchtigkeit vom Mittelmeer aufgesogen hat, ist die Folge klar: kräftiger Schnee in Deutschland.