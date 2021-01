"Die Wetterlage fährt sich bis Mitte der kommenden Woche fest", beschreibt ZDF-Meteorologe Özden Terli die Aussichten. Hoher Luftdruck vom Atlantik bis nach Skandinavien lasse die Tiefs nicht weiterziehen und so würden sie in den Mittelmeerraum ausweichen. "Das bedeutet im Klartext: Der Schnee kommt in die Südhälfte, aber auch im Osten Deutschlands bis ganz nach unten, bleibt dazu liegen und kann im Nordosten in Regen übergehen", so Terli. Es herrsche verbreitet Glättegefahr.