40 Zentimeter: Warnung vor starkem Schneefall im Süden

Ab den Nachmittagsstunden wintert es sich vor allem in den Regionen südlich der Donau und im Süden von Baden-Württemberg richtig ein, so die Meteorologin. Unter einer bis zu 40 Zentimeter hohen Schneedecke könnten die Straßen in den Allgäuer Alpen in Bayern und in der Schwäbischen Alb verschwinden. Auch im Schwarzwald rechnet die Meteorologin mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. "Am Bodensee sind zum Beispiel 10 bis 20 Zentimeter möglich", sagt Horneffer.