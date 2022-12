Vor allem im Norden und in der Mitte gibt es teils bis in tiefe Lagen stürmische Böen, an der Küste und auf den Bergen stürmische Böen oder auch Sturmböen, in exponierten Gipfellagen schwere Sturmböen, auf dem Brocken Orkanböen. Der Wind weht also markant, eine großflächige schwere Sturmlage ist jedoch nicht zu erwarten. Der Himmel ist zunächst bewölkt. Im Laufe des Tages lockern die Wolken von Süden her bis zur Mitte auf. Im Norden bleibt es trüb und hier regnet es auch.