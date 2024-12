So wird das Wetter in der Silvesternacht: Sturm im Norden

Das neblig-trübe Wetter bleibt den Menschen am Montag zunächst noch in vielen Teilen Deutschlands erhalten, entweder als starke Bewölkung oder als Hochnebel. Die Wetterlage hat auch Einfluss auf die Luftqualität. Am Wochenende sorgte eine sogenannte Inversionswetterlage dafür, dass Schadstoffe in der Luft nicht abziehen konnten. Der Feinstaub - etwa aus dem Verkehr und Holzöfen sowie Kaminen - sammelte sich in den Niederungen an.