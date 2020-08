Im Süden Deutschlands ist die Lage nicht ganz so dramatisch, da insbesondere an den Alpen viel Regen gefallen ist. Die Trockenheit wird hier daher nicht so gravierend sein. In Berlin/Brandenburg und örtlich auch in Niedersachsen steigt jedoch die Waldbrandgefahr bis zum Wochenende teilweise auf Stufe 5 von 5.