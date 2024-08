Wetter in Deutschland: Warum ein kühler Sommertag gut tut

Während sich manch einer über gefühlt kalte und regnerische Sommertage ärgert, ist Hitze nicht für jeden ein Traum: So gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus dem vergangenen Jahr 54 Prozent der Erwachsenen in Deutschland an, dass sie sich bei Temperaturen von "20 bis 24 Grad" am wohlsten fühlen. Sieben Prozent bevorzugen sogar weniger als 20 Grad.