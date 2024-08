Wetter bis zur Wochenmitte: Erst große Hitze - dann Gewitter

Wer in den Nächten bei tropischen Werten oberhalb der 20-Grad-Marke keinen Schlaf findet, könnte zumindest mit einem Blick an den Himmel entschädigt werden, sagte Reinartz. Bei allenfalls geringer Bewölkung dürfte sich vor allem in den Nächten zum Montag und Dienstag zahlreiche Sternschnuppen beobachten lassen. Seinen Höhepunkt soll der jährlich im Sommer auftretende Meteorstrom der Perseiden am Montagabend erreichen.