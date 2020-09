Strahlender Sonnenschein am Tegernsee. Symbolbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Ob Home-Office oder häusliche Corona-Isolation - draußen strahlt derzeit die Sonne, der Himmel ist vielerorts wolkenlos. Auch in den kommenden Tagen bleibt das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland überwiegend so.



Unter dem Einfluss von Hoch "Jürgen" ist es zwar sonnig, dabei aber eher frisch. Für Dienstag erwarten die Meteorologen Tageshöchstwerte zwischen zwei und 13 Grad. Richtig kalt kann es dabei in den Nächten werden. Dann sind Tiefstwerte zwischen einem Grad und minus zehn Grad an den Alpen möglich.