Mit Tief "Kirsten" erreicht Deutschland die erste Sturmlage der Saison. In einigen Regionen in Deutschland kam es vereinzelt zwar bereits in den vergangenen Wochen zu Sturmschäden wie abgeknickten Bäumen. Dabei handelte es sich aber um lokale Ereignisse in Zusammenhang mit Gewittern.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet an diesem Mittwoch in ganz Deutschland mit starken Winden. Es trifft vor allem die Berge: Im Brocken und im Sauerland werden Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Aber auch für den Rest von Deutschland wird es mit Windgeschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde stürmisch.