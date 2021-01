ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer

Am Dienstag schneit es in Süddeutschland zudem noch kräftig. Dabei steigen die Temperaturen aber an, sodass in den tieferen Lagen - etwa rund um den Großraum München - der Schnee mittags in Regen übergeht. Vorübergehend steigt die Schneefallgrenze deutlich an. Dann regnet es in den Mittelgebirgen in den bereits gefallenen Schnee hinein.