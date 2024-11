Wettervorhersage für Deutschland: Nach dem Sturm wird es kalt

Wo gerade noch bunte Herbstblätter am Baum hingen, wirbelt nun der Wind die Äste umher oder Schneeflocken erfüllen die Luft. In vielen Regionen Deutschlands kämpft sich der Winter voran . Mancherorts rückte der Winterdienst schon aus, vor allem in Norden. An anderen Orten kam es durch regnerisches Wetter zu Unfällen.