Wetter an Karneval: Narren dürfen auf Sonnenschein hoffen

Auch an Weiberfastnacht in Düsseldorf spielte das Wetter schon größtenteils mit. Quelle: dpa

Das Wetter meint es gut mit den Karnevalisten: An den närrischen Tagen ist es in diesem Jahr ziemlich warm. Mit Glück strahlt die Sonne beim Straßenkarneval. Wenn es doch mal kurz regnet, ist das nicht so schlimm: Der Schirm wird zum Kamelle-Fangen ohnehin gebraucht.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung vom 27. Februar 28.02.2025 | 1:15 min

Am Samstag sind im Osten und an den Alpen noch die Reste eines Tiefs zu spüren. Die Folge: Bei den Umzügen am Samstag kann es regnen. In den östlichen Mittelgebirgen kann es in höheren Lagen sogar schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Meteorologe Sebastian Schappert aus der Wettervorhersagezentrale des DWD sagte:

Sonst lockern die Wolken zunehmend auf und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. „ Sebastian Schappert, Meteorologe

Ab Sonntag zeigt sich die Sonne dann immer öfter, vor allem in der Mitte und im Süden. "Bei wenigen Wolken scheint die Sonne häufiger an einem strahlend blauen Himmel." Nur der Norden wird von schwachen Tiefausläufern gestreift. "Dort halten sich entsprechend dichtere Wolken, Niederschlag ist aber selten", so der Meteorologe.

Der Straßenkarneval ist gestartet - in den Hochburgen Mainz, Köln und Co. feiern die Narren mit Helau und Alaaf. Doch nicht jeder ist ein Fan dieses Spektakels. 27.02.2025 | 1:32 min

Temperaturen klettern zum Wochenbeginn

Ab Montag frischt der Wind in Küstennähe mit starken bis stürmischen Böen auf. Die Temperaturen klettern mit Unterstützung der Sonne bereits am Montag wieder auf 8 bis 12 Grad, am Dienstag werden bis zu 14 Grad erreicht.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.