Jetzt am Wochenende geht mit dem Februar auch der meteorologische Winter zu Ende. Der meteorologische Winter umfasst die Kalendermonate Dezember, Januar und Februar. Gerade hat der Deutsche Wetterdienst in seiner Statistik bekannt gegeben, dass der Winter in Deutschland 2020/2021 1,6 Grad wärmer war als im vieljährigen klimatologischen Mittel der Jahre 1961 - 1990 und auch im Vergleich zur aktuelleren Klimaperiode zwischen 1991 und 2020 immer noch mit einem Plus von 0,4 Grad abschneidet.