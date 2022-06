Hitze-Peak statt Hitzewelle : Wie heiß wird das Wochenende?

"Am Donnerstag, an Fronleichnam, erwarten uns 24 bis 33 Grad, direkt an der Küste 20 Grad, viel Sonne, im Norden auch einige Wolken, zum Nachmittag an den Alpen und in Niederbayern sowie in den östlichen Mittelgebirgen einige Schauer oder kurze Gewitter", so Katja Horneffer.