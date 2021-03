Der Messenger-Dienst WhatsApp und der Bilderdienst Instagram sind in mehreren Ländern für einige Zeit ausgefallen. Bei Störungsportalen gingen zahlreiche Meldungen ein. Unter anderem beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe.