WHO besorgt: Menschen bewegen sich zu wenig

Etwa jeder dritte Erwachsene weltweit bewegt sich viel zu wenig, Tendenz steigend - das mahnt die Weltgesundheitsorganisation WHO an. Halte der Trend an, werde der Anteil der körperlich Inaktiven bis 2030 auf 35 Prozent steigen, berichtet die WHO in der Fachzeitschrift "The Lancet Global Health Journal". Derzeit seien es im Durchschnitt 31 Prozent oder 1,8 Milliarden Menschen.