WHO-Länder einigen sich auf Pandemie-Abkommen

Fünf Jahre nach dem Corona-Ausbruch haben die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einem historischen Abkommen zugestimmt, mit dem sie sich besser auf künftige Pandemien vorbereiten wollen. Die Mitgliedstaaten hätten "bei ihren Bemühungen, die Welt sicherer vor Pandemien zu machen, einen großen Schritt nach vorne gemacht", erklärte die WHO am Mittwoch.

Demnach haben die Länder "einen Entwurf für eine Vereinbarung ausgearbeitet". Sie soll im Mai beim Jahrestreffen der 194 Mitglieder der WHO in der Schweiz verabschiedet werden.

WHO-Chef: Länder haben Zusammenhalt gezeigt

Nach der Grundsatzeinigung auf ein weltweites Pandemie-Abkommen waren die Unterhändler am Dienstag zusammengekommen, um dem Vertragswerk den letzten Feinschliff zu geben. Die Sitzung hinter verschlossenen Türen begann am Dienstagvormittag am WHO-Hauptsitz in Genf. Die Mitglieder verhandelten buchstäblich bis zur letzten Minute. Bis zum Schluss herrschte Uneinigkeit über einige heikle Fragen.