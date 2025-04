"Eine sichere, leistbare Wohnsituation: Das ist einfach so ein Schlüsselthema im Leben von Alleinerziehenden." Sarah Zeller kennt die Lebenssituation von frisch Getrennten sehr gut. Nach der Trennung von ihrem Mann steckte die heute 38-Jährige mit ihrem Sohn in einer ähnlichen Situation. Mit einer befreundeten, alleinerziehenden Freundin wollte sie deswegen eine WG gründen

Wir haben dann sehr schnell gemerkt: Am privaten Wohnungsmarkt gibt uns kein Vermieter eine Wohnung und sowieso passen diese Wohnungen vom Grundriss her überhaupt nicht.

Mehr als 40 Prozent der 2,6 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland leben unterhalb der Armutsschwelle. 37 Grad begleitet drei alleinerziehende Mütter in ihrem Alltag.

Besonderer Baustellenbesuch

Bei einem aktuellen Bauprojekt in Wien sind von 122 geplanten Wohnungen 20 ausschließlich für Alleinerziehende reserviert . "Nach so langer Zeit, wo man eher in der Theorie mit den Wohnungen und dem Grundriss beschäftigt war, jetzt mal wirklich hier drin zu stehen, das ist sehr cool", sagt Sarah Zeller, während sie die noch kahlen Wände der zukünftigen Wohnungen begutachtet.

Wir verfolgen so ein bisschen das Motto: so viele Zimmer wie möglich, auf so wenigen Quadratmetern wie möglich.

Alleinerziehend, aber nicht allein

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das weiß auch Sarah Zeller. Deswegen sind die Wohnungen, die JUNO vermittelt, nicht nur bezahlbar, sondern auch gemeinschaftlich. In den Wohnprojekten können so je nach Projektgröße mehrere dutzend alleinerziehende Familien unter einem Dach wohnen.

Die Doku " Hilfe für Alleinerziehende " von plan b können Sie am 5. April um 17:35 Uhr im TV sehen oder jederzeit in Web und App streamen.

Bald auch in Deutschland?

Zellers Wunsch ist es, ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den letzten Jahren an andere weiterzugeben. "Wir würden gerne anstoßen, dass es auch in anderen Städten, in anderen Ländern größere Wohnprojekte für Alleinerziehende gibt, wo es nicht nur vier, fünf Wohnungen gibt, sondern wo auch wirklich Lösungen für diese große Anzahl an Alleinerziehenden, die es einfach überall gibt, gefunden werden," sagt Zeller. Ob und wie das JUNO-Konzept auch in Deutschland umsetzbar ist, wird sich in der Zukunft zeigen.