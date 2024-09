Wiesn 2024: Wissenswertes zu Sicherheit, Bier und Zeltplätze

Vermutlich nein - die Infektionen, die im Sommer angestiegen waren, gingen inzwischen zurück. Allerdings bleibt die Wiesn ein Viren-Superspreader-Event. Regelmäßig geht einige Tage nach der Eröffnung das Gehuste los, in und um München füllen sich die Arztpraxen: Wiesngrippe. In der Enge der Zelte haben Erkältungs- und Coronaviren beste Bedingungen. In den vergangenen Jahren gab es während und kurz nach dem Oktoberfest jeweils in und um München kurze, aber starke Corona-Wellen.