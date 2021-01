In Berlin treffen sich bereits seit acht Jahren Wikipedianerinnen zum sogenannten "WomenEdit", bei dem sie gemeinsam Artikel schreiben und Erfahrungen besprechen. "Als ich zum ersten Mal an einem solchen Treffen teilnahm, habe ich festgestellt: Ich bin tatsächlich nicht die einzige Frau in Wikipedia", erzählt die Wikipedianerin mit dem Pseudonym Iva Berlin.