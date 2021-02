Am Südrand des Niederschlagsstreifens, an der Grenze zur milderen Luft, kann es in der Nacht zum Sonntag stundenlangen Eisregen geben, eine Gefahr auch für Stromleitungen. Der Ostwind frischt deutlich auf. Dadurch kommt es auch zu Schneeverwehungen. Die Luft ist eiskalt und fühlt sich durch den Wind noch kälter an als sie eigentlich ist.