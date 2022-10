Winter in der Ukraine : Wie hier leben, ohne zu frieren?

Um das Netz nach Angriffen auf die kritische Infrastruktur trotzdem stabil zu halten, will der Stromnetzbetreiber von Kiew nun kontrolliert den Strom ein paar Stunden am Tag abschalten. Es könnte ein kalter und dunkler Winter werden. Viele können nur hoffen, einen so gut vorbereiteten Nachbarn wie Sergii zu haben. Was sie hier alle am dringendsten brauchen ist Frieden, um ihr Zuhause schnellstmöglich vor dem Winter zu schützen.