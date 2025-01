Polizei warnt : Wegen Glätte: Viele Unfälle in Deutschland

08.01.2025 | 18:50 |

Wegen Glatteis ist es am Mittwoch in einigen Teilen Deutschlands zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen gekommen. Allein in Halle meldete die Polizei 37 Verkehrsunfälle.