Schnee und Graupel: Erneut Glätte auf Straßen möglich

Schnee- und Graupelschauer : Straßen könnten erneut glatt werden

10.01.2025 | 08:40 |

In Teilen Deutschlands soll es am Freitag wieder schneien, auch Graupelschauer werden erwartet. Am Vormittag und in der Nacht zu Samstag ist zudem erneut mit Glätte zu rechnen.