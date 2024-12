Mayotte: Viele Tote befürchtet nach Wirbelsturm "Chido"

Schon vorher Spannungen durch Wasserknappheit

Macron erinnert an Opfer des Sturms

Ich möchte an unsere Mitbürger auf Mayotte denken, die in den vergangenen Stunden das Schlimmste erlebt haben, und von denen einige alles verloren haben, ihr Leben verloren haben."

"Chido" hat auf Mayotte große Verwüstung angerichtet. Sämtliche prekäre Behausungen seien durch den Wirbelsturm zerstört worden, sagte Frankreichs geschäftsführender Innenminister Bruno Retailleau. Am Montag wird er in dem Überseegebiet erwartet. Tausende Haushalte waren Berichten zufolge ohne Strom.

Auch am örtlichen Flughafen gab es demnach Schäden. Straßen waren blockiert und einige Gebiete abgeschnitten. Vom Festland kam am Sonntag ein Flug mit Hilfslieferungen an.