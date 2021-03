Hildegard S. ist an ein so genanntes "Haus-Notrufsystem" angeschlossen. Wie jeden Morgen drückt die 79-Jährige auch an diesem Märztag an ihrem Gerät die sogenannte "Tagestaste" und gibt damit der Zentrale Bescheid, dass alles in Ordnung ist. Außerdem gelingt es der Kripo Hagen zu rekonstruieren, dass Hildegard S. um 13 Uhr noch einen Anruf bekommen hat.