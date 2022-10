Denkt Nirmala Pakhrin an die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wird sie traurig. Ihr Mann Rupchandra Rumba war Gerüstbauer auf der Baustelle des unter der heißen Sonne schimmernden Education City Stadions unweit der Hauptstadt Doha. Per Videoanruf habe er es ihr immer wieder gezeigt.

"Er sagte mir, dass Leute aus der ganzen Welt in dem Stadion spielen würden", erzählt Nirmala in Nepal.