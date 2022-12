Und: Was hat die FIFA damit zu tun? Dass ursprünglich die WM von Katar durch Korruption gekauft worden sein soll und dafür allerhand Hinweise in juristischen Verfahren weltweit nachlesbar sind und just während dieser WM nun belgische Behörden über 600.000 Euro beschlagnahmt haben, in cash, genauer gesagt in mehreren Taschen voller Geld, unter anderem eben bei der ehemaligen Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, naja, das ist, klar, keine Kleinigkeit (Das EU-Parlament hat alle offenen Verfahren mit Katar auf Eis gelegt; also erstmal keine VISA-Erleichterungen für Kataris, kein Abkommen mit Qatar Airways und kein geplanter Trip von EU-Parlamentarier*innen nach Katar).