UN-Wetterbehörde: 2023 wird wärmstes Jahr

2023 wird auch nach Einschätzung von UN-Klimaexperten wohl das wärmste Jahr seit der Industrialisierung. Der Abstand zu den vorher heißesten Jahren 2016 und 2020 sei schon bis Ende Oktober so groß gewesen, dass November und Dezember daran praktisch nichts mehr ändern könnten, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem vorläufigen Bericht über den Zustand des Weltklimas

Die WMO veröffentlichte den Report zum Auftakt der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai . Der definitive Bericht kommt erst im ersten Halbjahr 2024 heraus. Bis einschließlich Oktober habe die global gemittelte Temperatur 1,4 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900 gelegen. Bislang gilt 2016 als heißestes Jahr mit plus 1,3 Grad über vorindustriellem Niveau. 2020 lag knapp hinter 2016.

Die Weltklimakonferenz startet heute in Dubai. Derzeit ist das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen. Die Bundesregierung will sich für ehrgeizigere Ziele auf der UN-Klimakonferenz starkmachen. 30.11.2023 | 2:27 min

Temperatur der Meeresoberfläche verzeichnet Höchstwerte

Vor der Küste von Florida wurde die möglicherweise wärmste Meerestemperatur aller Zeiten gemessen, knapp 38,9 Grad Celsius. Diese Temperaturen bedrohen die Korallen in der Region. 26.07.2023 | 0:17 min

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden: die Bundesregierung muss Sofortprogramme für mehr Klimaschutz starten. Jeder Sektor muss bestimmte Klimaziele erreichen, bei Verkehr und Gebäuden wurde zu wenig getan. 30.11.2023 | 1:40 min

Guterres: "Heißestem Jahr" in Menschheitsgeschichte

UN-Generalsekretär António Guterres ging am Donnerstag schon einen Schritt weiter und bezeichnete das Jahr 2023 als das "heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit". Streng genommen dürfte es aber schwierig nachzuweisen sein, dass es in der Menschheitsgeschichte in einzelnen Jahren nicht auch Mal wärmer war.