Wohnungseigentümergemeinschaft: Wer zahlt Prozesskosten?

Es geht um Ferienhäuser, um vier Doppelhaushälften in Mecklenburg-Vorpommern. In einer Eigentümerversammlung im Jahr 2020 beschlossen die Mitglieder mit fünf zu drei Stimmen, dass unter anderem eine Außenbeleuchtung angebracht wird. Die drei unterlegenen Wohnungseigentümerinnen klagten gegen den Beschluss und gewannen. Dennoch sollen sie sich an den Prozesskosten in Höhe von rund 6.400 Euro beteiligen.