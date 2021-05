Beckmann heißt dieser Mann in Deutschlands berühmtestem Hörspiel: "Draußen vor der Tür". Dieser Beckmann war im Grunde der Autor selbst: Wolfgang Borchert. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Nur ein Viertel dieser Jahre hat er gelebt, starb mit 26. Einen Tag bevor sein Drama am 13. Februar 1947 an den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt und - vom Rundfunk übertragen - ein Riesenerfolg wurde.