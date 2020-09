Als Gegenleistung bietet man ihm ein Halbjahresvisum für Reisen in die DDR an. Für Wolfgang Joop ist es ein äußerst verlockendes Angebot, hat er doch ständig Heimweh nach dem Hof in Potsdam, wo er seine Kindheit verbrachte. Endlich kann er, wann immer er will, die geliebte Heimat besuchen, ohne lästige Fragen und Visumsanträge.