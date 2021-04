Mit geschlossenen Augen und geschützt durch einen Plastikvorhang umarmt eine Pflegerin eine 85-jährige Brasilianerin: Das Bild "The First Embrace" des dänischen Fotografen Mads Nissen, das den ersten körperlichen Kontakt der Seniorin nach fünf Monaten zeigt, ist am Donnerstag als Weltpressefoto des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Die Aufnahme symbolisiere Liebe und Hoffnung in einem sehr schweren Jahr, erklärte die Jury zur Begründung.