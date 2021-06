Wowereit: Ja, sicherlich nicht in allen Teilen unserer Gesellschaft. Aber im Prinzip schon. Das ist das eine und ganz wichtig. Das andere ist aber immer noch, in der Gesellschaft offen damit umzugehen. Und in großen Unternehmen, in den Führungsetagen – auch da ist das immer noch ein Tabuthema. Und solange das so ist, muss man doch kämpfen.