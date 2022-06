Desertifikation : Warum Wüsten am Boden gemacht werden

1994 wurde das "Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika", englisch "United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa", UNCCD, beschlossen.



Es geht auf die erste große Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro zurück. Inzwischen haben mehr als 190 Staaten diese Konvention ratifiziert. Zusammen mit der "Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen" und dem "Übereinkommen über die biologische Vielfalt" gehört sie zu den wichtigsten UN-Umweltkonventionen. Das Sekretariat der UNCCD ist in Bonn.

