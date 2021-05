Für die Forscher untermauern die Studienergebnisse ihre Hypothese, nach der sich die Vorfahren von Menschenaffen und Menschen in Europa entwickelten, jedoch vor sechs bis sieben Millionen Jahren in Richtung Süden wanderten. Danach habe sich ihre weitere Evolution in Afrika abgespielt. Zum anderen erkläre die Wüstenbildung, warum die Evolution in Afrika in "einer langen Phase der Abgeschiedenheit" stattgefunden habe.