Angefangen hat alles in Wuhan, wo das Virus ausgebrochen sein soll. Ein Kontakt der ZDF-Reporter in China schickt Videoaufnahmen von menschenleeren Straßen. Wuhan gleicht einer Geisterstadt - in der Angst herrscht, wie im ganzen Land.



Die dramatische Wirklichkeit geht auch nicht spurlos an der Regierung vorbei. Auf einer Pressekonferenz vor einer Woche will sie noch den Eindruck erwecken, alles im Griff zu haben. In den Sozialen Medien tauchen Bilder auf, die zeigen, dass das so nicht stimmt. Überfüllte Krankenhäuser, das Pflegepersonal komplett am Limit.



Eine Krankenschwester ruft: "Sag uns nicht, dass wir Deserteure sind. Sollen wir hier einfach warten, bis uns der Tod holt? Wir sind todmüde, wir können keinen einzigen Tag ausruhen. Jeden Tag arbeiten wir."