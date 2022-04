Das bestätigt auch ein Insider, der Naidoo und sein Umfeld sehr genau kennt. Ein wichtiger Player habe auf eine Rückkehr Naidoos gehofft, so versichert die Quelle: Marek Lieberberg, langjähriger Geschäftspartner und Deutschland-Geschäftsführer von Live Nation, der größten Konzertagentur der Welt. Lieberberg habe "noch kürzlich zu Naidoos Management gesagt 'never say never'", so der Insider.