Tödliche Attacken: XL Bullys in England und Wales verboten

Die Zahlen sprechen gegen die Tiere. Drei tödliche Hundeattacken jährlich wurden zwischen 2001 und 2021 in Großbritannien registriert. Seitdem waren es 23 in zwei Jahren. Und hinter den meisten Fällen stecken sogenannte XL Bullys, ein Mischling, der auf eine Pitbull-Terrier-Art zurückgeht.

Die britische Regierung zeigte sich alarmiert und handelte mit voller Härte. Sie erkannte die bisher nicht klassifizierten Hunde eilig als eigene Rasse an - um sie umgehend zu verbieten. Das hat Folgen für Zehntausende: Seit Donnerstag dürfen XL Bullys in England und Wales nur noch unter scharfen Auflagen gehalten werden. Wer die Hunde illegal besitzt, begeht eine Straftat.

XL Bullys: Hundebesitzern droht lange Haft bei Attacken

Bereits seit Ende Dezember müssen XL Bullys in der Öffentlichkeit an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. Zucht und Verkauf sind verboten. Wer die harten Anforderungen nicht erfüllen will, kann sein Tier einschläfern lassen - gegen eine Kompensation von bis zu 200 Pfund (etwa 235 Euro). Bisher gingen mehr als 150 Anträge ein.

Tierschützer: Bis zu 100.000 XL Bullys in England und Wales

Es sind Fälle wie der des zehnjährigen Jacks aus Wales, mit denen die Regierung ihr Vorgehen erklärt. Der Junge besuchte einen Schulfreund - da griff ihn der Familienhund an, ein XL Bully. Jack starb. Schottland will am 23. Februar mit einer ähnlichen Regelung nachziehen. Auch in Deutschland gibt es Fälle: Ende Januar starb ein Mann in Geesthacht bei Hamburg, nachdem er von seinem XL Bully angegriffen worden war.