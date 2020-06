... ist ein polnischer Journalist. Im Jahr 2019 machte er zusammen mit seinem Bruder Marek die Doku "Nur sag es niemanden" über die Pädophilie in der polnischen Kirche. Sie sorgte für große Aufregung in Polen und erreichte auf YouTube mehr als 23 Millionen Zuschauer.



In diesem Jahr veröffentlichten die beiden Brüder mit "Versteckspiel" einen weiteren Film zum selbenThema.



Bildquelle: ZDF