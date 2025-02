Youtube wird 20: Wie die Video-Plattform Kultstatus erreichte

Seit zwei Jahrzehnten gibt es Youtube. Was mit einem Zoo-Video begann, wurde zu einem Milliardengeschäft. In Zeiten von Fake News wächst auch Kritik am Video-Imperium.

Youtube feiert 20-jähriges Jubiläum Quelle: imago images

Ob praktische Heimwerkertipps, Schmink-Tutorials oder Mathe-Nachhilfe: Wer Fragen hat, bekommt bei Youtube Antworten - und das schon seit zwei Jahrzehnten. Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde die Domain Youtube angemeldet, wenige Tage später das erste Video hochgeladen. Seitdem hat sich die Anzahl der Videos vervielfacht und die Plattform ist für viele zum täglichen Begleiter mit Milliarden an Zugriffen pro Tag geworden.

Am 14. Februar 2005 meldeten die Freunde Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim die Domain youtube.com an. Im Laufe der Jahre ist YouTube zu einer ernstzunehmenden Videoplattform geworden 13.02.2025 | 5:13 min

Youtube als soziales Netzwerk

Das Geheimnis des Erfolgs liege an seiner "individuellen Verfügbarkeit", so Josephine Schmitt, wissenschaftliche Koordinatorin am "Center for Advanced Internet Studies" in Bochum. Nutzer und Nutzerinnen könnten jederzeit Videos nach ihren Interessen abrufen. Neben Bildung und Information spiele auch Unterhaltung eine zentrale Rolle.

Daneben werde Youtube auch als soziales Netzwerk genutzt. Nutzer und Nutzerinnen kommentieren, diskutieren und erstellen eigene Videos: "Damit fungiert Youtube als wichtiger Sozialisationsagent."

Seit 2013 veröffentlicht Katrin Videos auf YouTube, mittlerweile hat sie tausende Zuschauer. 15.01.2025 | 8:28 min

Online-Plattform als Marktplatz 2.0

Allerdings, so Schmitt, habe sich die Plattform in den vergangenen Jahren stark professionalisiert und kommerzialisiert. Akteure mit unterschiedlichen Zielen konkurrierten: Museen zum Beispiel setzten auf Aufklärung, während Medienhäuser versuchten, junge Zielgruppen mit innovativen Formaten anzusprechen. Unternehmen nutzten Youtube für Marketing, während politische Akteure und Akteurinnen die Plattform für Mobilisierung einsetzten.

Dadurch bleibt zwar das soziale Netzwerk erhalten, doch die Sichtbarkeit durchschnittlicher Nutzer und Nutzerinnen ist deutlich gesunken. „ Josephine Schmitt vom "Center for Advanced Internet Studies"

Video mit Kultstatus: "Me at the zoo"

Im Vergleich zu den professionellen Videos, die die Plattform heute dominieren, wirkt das erste Video, das auf Youtube hochgeladen geladen wurde, wie aus der Zeit gefallen: Zwei indische Elefanten, ein grauer Zaun, ein junger Mann und eine kurze Anmoderation: Das 19-Sekunden lange Video mit dem Titel "Me at the Zoo" ("Ich im Zoo") zeigt einer der Mitbegründer der Plattform, Jawed Karim in einem Zoo in San Diego und legte damit den Grundstein für die Plattform.

Youtube: Zahlen, Fakten und Rekorde Im März 2013 wurde erstmals die Schwelle von einer Milliarde Zuschauer pro Monat überschritten. "Evolution of Dance" war das erste Youtube-Video, das die Marke von 100 Millionen überschritt.

Das Video "Gangnam Style" war im Juni 2014 das erste Video, mit dem mehr als zwei Milliarden Aufrufe erzielt wurden. Mittlerweile sind es über fünf Milliarden.

Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo setzte Weltrekord: Im August 2024 startete er seinen eigenen Youtube-Kanal und erreichte innerhalb von 90 Minuten die Marke von einer Million Abonnenten.

Heute ist der Clip mit seinen mehr als 300 Millionen Aufrufen weltberühmt und hat Kultstatus. Zusammen mit Chad Hurley und Steve Chen meldete Karim am 14. Februar 2005 die Plattform Youtube an. Schnell erkannte der Internetriese Google das Potential und kaufte die Plattform Ende 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar.

In den USA haben schon die Kleinsten einen großen Traum: YouTuber werden. Im Sommercamp geht es statt zum Sport vor die Kamera. Bei Eltern und Experten ist das umstritten. 04.09.2024 | 6:31 min

Auch Plattform für politische Inhalte

Seitdem ist das Video-Imperium zur Supermacht in der Unterhaltungswelt aufgestiegen und ist Studien zufolge gerade bei den 12- 19-Jährigen äußerst beliebt. Neben den Kanälen berühmter Influencer zählen vor allem auch Musikvideos namenhafter Musikern zu den klickstarken Beiträgen auf der Plattform.

Die Plattform ist aber auch ein politisches Forum: So mischte in Deutschland der Youtuber Rezo im Mai 2019 mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" die politische Landschaft in der Bundesrepublik auf. Der Beitrag war 2019 das meistgesehene Video des Jahres und erreichte bis heute 20 Millionen Views.

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim - inzwischen mit der TV-Show MAITHINK X im ZDF zu sehen - stellte im April 2020 ihr Video "Corona geht gerade erst los" online. Es wurde zum meistgesehenen Video des Jahres und kommt mittlerweile auf über 6,7 Millionen Views.

Youtube als Multiplikator von Hate Speech?

Doch in Zeiten von Fake News, Hetze und Filterblasen im Netz wächst auch die Kritik an großen Plattformen wie Youtube. Schmitt beklagt, dass problematische Inhalte wie Desinformationen und Hassrede trotz Moderationsmaßnahmen und Regulierung weiterhin präsent seien. Zudem seien die Empfehlungsalgorithmen für die Öffentlichkeit intransparent.

Das führt dazu, dass kontroverse oder extreme Inhalte oft hohe Reichweiten erzielen, während weniger emotionalisierende und polarisierende Inhalte und Akteure Schwierigkeiten haben, sichtbar zu sein. „ Josephine Schmitt vom "Center for Advanced Internet Studies"

Seit zwei Jahrzehnten gibt es Youtube. Wie die Nutzerinnen und Nutzer und die Plattform in Zukunft mit Fake News und Hetze umgeht, wird die Zukunft zeigen.

Informationen zu hinterfragen und zu überprüfen ist in unserem digitalen Zeitalter von großer Bedeutung. Am internationalen Fact-Checking Day, soll dies besonders betont werden. 02.04.2024 | 1:32 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.