Ihm wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, weil er mehrere Zuschauer verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auch Verleumdung und Beleidigung von Polizisten vor. Einen Großteil der Vorwürfe räumte der Angeklagte am Donnerstag vor Gericht ein. Es treffe zu, dass er einen Mann vor seinem Haus mit einer Taschenlampe geschlagen und an der Stirn verletzt habe, sagte der 32-Jährige. Einen anderen habe er in den Schwitzkasten genommen und geschlagen.